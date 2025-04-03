Що відомо про жінок, вбитих Росією, повідомляє 24 Канал із посиланням на "СВОЇ. Кривий Ріг".

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Що відомо про Яну Курто та Інну Вінцковську

У "СВОЇ. Кривий Ріг" розповіли, що Яна Курто була патріоткою та любила допомагати іншим, зокрема, із волонтерами проводила пошуки сім'ї загиблого воїна.

Маму жінки у 2023 році збила автівка. Донька збирала їй кошти на лікування, але вона померла.

Впродовж останнього року Яна дуже сумувала через те, як її найрідніша мама пішла з життя.

Інні Вінцковській було 45. Жінка любила дітей, а тому до початку повномасштабного вторгнення була вихователем у дитсадку.

Донька Інни Поліна у день трагедії якраз перебувала у Польщі. Сім'я планувала разом відсвяткувати Великдень удома, але тепер збереться на похорони мами.

Вона в 15:30 написала мені, що все добре, а через пів години її не стало. Мамочка рідненька, мені буде тебе не вистачати️️,

– написала дівчина.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Яни Курто та Інни Вінцковської. Вічна пам'ять!