Одним из погибших в Кривом Роге был 39-летний защитник Украины.

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Удар по Кривому Рогу

Так, россияне нанесли удар около десяти вечера, когда люди как раз были дома. Больше всего пострадал трехэтажный дом. 39-летний хозяин дома на верхнем этаже погиб. Соседи говорят: он защищал Украину, пока позволяло здоровье.

Был в пехоте, года три назад или четыре списался. Раненый был. По ВВК списался – неспособен. На войне, думал, погибнет, а тут дома на кухне. Хороший человек, женщина с ребенком все нормально. Он еще в кухне был, а она в комнате,

– говорят местные жители.

Спасатели вытащили из здания пять человек. Журналисты также пообщались с раненой Екатериной, которая несмотря на наставления врачей о постельном режиме, разбирает изуродованное имущество.

"Зашили шею, а так все хорошо. Детей не было дома. Я и муж пострадали", – говорит Екатерина.

Раненая Анна, которая только что с перевязок, говорит, что ее муж и старшая дочь-студентка до сих пор в больнице. Двое младших детей-школьников чудом уцелели.

"Просто нас понесло! Муж стоял так под балконом – и просто понесло его и он прикрыл меня просто собой. У него полностью все тело в осколках. Мы были в этой комнате все вчетвером. Малый старший был там. Мужчина в реанимации. Нас с дочкой порезало", – говорит Анна.