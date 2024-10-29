Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака. Враг ударил баллистической ракетой по жилой застройке, что повлекло масштабные разрушения.

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Пострадала целая семья

Отмечается, что после вчерашней атаки на Кривой Рог серьезные повреждения получила семья – ранены мужчина, женщина и их дочь.

Состояние большинства пострадавших врачи оценивают как средней тяжести, восемь из них остаются в стационаре. Один из жителей находится в реанимации в критическом состоянии, и медики продолжают бороться за его жизнь.

Всего во время обстрела травмированы 14 человек, среди которых пятеро мужчин и девять женщин в возрасте от 19 до 88 лет. Люди получили различные виды повреждений, в частности черепно-мозговые травмы, переломы, резаные и осколочные ранения.

