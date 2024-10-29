Про це розповідає 24 Канал з посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Ворог вдарив балістичною ракетою по житловій забудові, що спричинило масштабні руйнування.

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Постраждала ціла родина

Зазначається, що після вчорашньої атаки на Кривий Ріг серйозних ушкоджень зазнала родина – поранено чоловіка, жінку та їхню доньку.

Стан більшості постраждалих лікарі оцінюють як середньої тяжкості, восьмеро з них залишаються в стаціонарі. Один із мешканців перебуває у реанімації у критичному стані, і медики продовжують боротися за його життя.

Загалом під час обстрілу травмовано 14 осіб, серед яких п’ятеро чоловіків та дев’ять жінок віком від 19 до 88 років. Люди отримали різні види ушкоджень, зокрема черепно-мозкові травми, переломи, різані та осколкові поранення.

