Він пролунав приблизно о 21:58. Про це повідомили журналісти "Суспільного".
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На Кривий Ріг летіла швидкісна ціль
Повітряні сили попереджали мешканців Кривого Рогу про небезпеку.
"Швидкісна ціль на Кривий Ріг", – написали у ПС О 21:57.
А уже за хвилину там пролунали вибухи.
Ракетна атака на Кривий Ріг. Попередньо, є постраждалі. Деталі з'ясовуємо. Доки ж триває повітряна тривога. Бережіть себе – залишайтеся у безпечному місці,
– згодом повідомили в ОВА.
Нагадаємо, що цього вечора російська армія також атакувала Харків. Було завдано ударів керованими авіаційними бомбами по центральній частині міста та по відкритій території. На жаль, унаслідок атаки було зруйновано декілька поверхів однієї з адміністративних будівель. Відомо про 6 постраждалих.
Станом на 22:13 повітряна тривога була оголошена у багатьох областях України. Перебувайте в укриттях до відбоїв.
Актуальна карта повітряних тривог: дивіться на карті