Он раздался примерно в 21:58. Об этом сообщили журналисты "Суспильного".

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На Кривой Рог летела скоростная цель

Воздушные силы предупреждали жителей Кривого Рога об опасности.

"Скоростная цель на Кривой Рог", – написали в ПС В 21:57.

А уже через минуту там раздались взрывы.

Ракетная атака в Кривой Рог.Предварительно есть пострадавшие. Детали выясняем. Пока продолжается воздушная тревога. Берегите себя – оставайтесь в безопасном месте,

– впоследствии сообщили в ОВА.

Напомним, что в этот вечер российская армия также атаковала Харьков. Были нанесены удары управляемыми авиационными бомбами по центральной части города и по открытой территории. К сожалению, в результате атаки было разрушено несколько этажей одного из административных зданий. Известно о 6 пострадавших.

По состоянию на 22:13 воздушная тревога была объявлена ​​во многих областях Украины. Находитесь в укрытиях отбоев.

Актуальная карта воздушных тревог: смотрите на карте