Утром в Кривом Роге раздалось несколько взрывов. Противник ударил по городу дронами и ракетой, передает 24 Канал.

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Оккупанты ударили по Кривому Рогу с Су-34

Глава ОВА Сергей Лысак рассказал о попадании БПЛА по городу. По его словам, в результате атаки шесть мужчин получили ранения, пятеро из них госпитализировали в больницу с нетяжелыми травмами.

В Воздушных силах уточнили, что Кривому Рогу также была запущена скоростная цель.

Около 11:25 в воздушном пространстве временно оккупированной территории Запорожской области была зафиксирована воздушная цель, выпущенная из самолета тактической авиации противника, предположительно Су-34.

Цель пролетела более 100 километров и попала в районе городов Кривой Рог в 11:38. Тип воздушной цели будет установлен после изучения обломков на месте падения,

– говорится в заявлении военных.

Очевидец Сергей рассказал журналистам об атаке: "Я услышал взрыв, получился. Минуты 2 – 3 я увидел, как еще летит, потом третий. А где-то минут за 20 вышел мыть руки и услышал взрыв еще больший. Вижу – столб дыма. А мужчина шел, говорил, возле него камень пролетел от ударной волны".