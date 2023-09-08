Вражеская ракета попала в админздание. Подробнее о жутком ударе по Кривому Рогу – расскажет 24 Канал.

К теме Погиб полицейский: что известно о жертвах и пострадавших в результате атаки на Кривой Рог

Россия ударила по админзданию

8 сентября военные России нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог. Ракета попала в админздание.

В результате вражеской атаки произошел пожар. Взрывной волной и обломками выбиты окна в близлежащих многоэтажках, автомобилях и другой гражданской инфраструктуре. В настоящее время проводятся первоочередные мероприятия по фиксированию преступления.

Позже отметили, что в результате удара повреждены админздание полиции, служебный транспорт и жилые дома, которые расположены рядом.

Последствия вражеского удара в Кривом Роге / фото прокуратуры, МВД

Погиб полицейский

По данным правоохранителей, очередной акт террора врага, совершенный утром, унес жизни вольнонаемного работника полиции охраны.

9 сотрудников полиции – ранены, 3 из них достали из-под завалов. Кроме того, пострадали 35 горожан. Сейчас врачи оказывают всем медицинскую помощь.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Число раненых растет

По предварительным данным, погиб 1 человек, еще 44 – пострадали. В пункте психологической помощи ГСЧС оказана помощь 68 лицам. На месте работают все необходимые службы.

По состоянию на 12:30 стало известно, что пострадали уже 52 человека.

Момент спасения полицейского из-под завалов

Правоохранители обнародовали кадр, на котором можно увидеть момент спасения полицейского из-под завалов в Кривом Роге. Фото очень волнительное.



Спасение полицейского / фото МВД

Спасательная операция завершена

Глава Криворожского РВА Ситниченко сообщил, что по состоянию на 12:00 спасательная операция в городе завершена. Известно, что один человек погиб, три человека находятся в больнице в тяжелом состоянии, а 40 человек получили ранения.

Что происходит в Кривом Роге сегодня / фото МВД