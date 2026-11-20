В эфире 24 Канала руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что из-за перекрытия фарватера оккупанты уже несколько дней безуспешно пытаются расчистить проход с помощью технических судов. По его словам, незаконная переправа в последнее время не была основной военной артерией из-за ограничений по безопасности, однако обрушение конструкций спровоцировало неожиданный логистический коллапс.

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Коллапс перевозок и удар по переправам

Блокировка Керченского пролива создала масштабные проблемы не только для обеспечения военного контингента, но и парализовала ключевые экономические связи захватчиков на оккупированном побережье. Оккупанты оказались в тупике, не имея возможности полноценно пользоваться портами.

Из-за этого Азовское море, по сути, для грузовых перевозок превратилось в озеро, которое теперь никак не связано с Черным морем. Это сокрушительный удар по всем отраслям экономики оккупантов: углю, металлу, агросектору. Россияне уже несколько дней подряд с помощью технических судов ищут способ расчистить проход, но быстро это сделать не удастся– отметил Андрющенко.

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Параллельно украинские защитники нанесли точный удар по мосту через реку Миус в районе Натальевки в Ростовской области. Движение там критически затруднено, поэтому захватчики вынуждены организовывать реверсивное движение (запускать реверс) или выбирать дальние объезды, поскольку соседнюю переправу уничтожили ранее.

Уничтожение операторов подразделения "Рубикон"

Разрыв логистических цепочек напрямую сказывается на ситуации у Великой Новоселки и на Гуляйпольском направлении. Оккупанты вынуждены проводить дробление колонн, маскировать машины и приставлять к ним группы прикрытия от дронов, что критически тормозит подвоз снарядов и живой силы.

Помимо транспортных артерий, Силы обороны систематически ликвидируют базы российских операторов беспилотников на побережье. В частности, в Бердянске после удара по пункту дислокации вывезли более 10 погибших и десятки раненых.

Такая же история недавно произошла на Кирилловской косе на базе "Пересып", где дислоцировались операторы дронов – там практически никто не выжил. Мы выслеживаем и уничтожаем их подразделение "Рубикон"– отметил эксперт.

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Также ликвидация квалифицированных экипажей БПЛА существенно подрывает возможности врага координировать штурмовые действия и вести разведку на Юге. Потеря специалистов такого уровня лишает оккупантов "глаз" на передовой и значительно затрудняет прикрытие их логистических колонн.

Комплексная работа лишает армию РФ преимущества

Уничтожение переправ и точечные удары по базам оккупантов являются частью единой стратегии украинских сил. Комплексная работа по ликвидации вражеской энергетической инфраструктуры, складов с боеприпасами, топливом и мостовых сооружений последовательно обескровливает российскую армию и нивелирует ее численное и огневое преимущество.

В результате таких действий противник все чаще испытывает нехватку боеприпасов и сталкивается со срывом планов наступательных операций. Напомним, что недавняя атака на Крымский мост полностью парализовала судоходство в Керченском проливе из-за обрушения арки в фарватер. Это в очередной раз подтвердило беззащитность критически важных для Кремля объектов перед точными ударами ВСУ.