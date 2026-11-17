Керченский мост получил серьезные повреждения в результате очередных комбинированных атак Сил обороны Украины 16 и 17 ноября. О последствиях поражения переправы и дальнейшем ходе событий в эфире 24 Канала рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Почему Крымский мост стал ударом по логистике оккупантов?

Захватчики сталкиваются с серьезными трудностями в обеспечении своих группировок на юге и востоке, ведь Украина разрушает мосты и логистические маршруты противника, существенно ослабляя его позиции на передовой.

Крым сегодня как военный логистический хаб для Российской Федерации без завышенных ожиданий, потихоньку, с позитивом, действительно умирает. Говорят о том, что сегодня поставки российским оккупантам будут сведены к минимуму. Конечно, это удар. Это очень большой удар– отметил Сергей Братчук.

По его словам, весь основной трафик врага теперь будет направляться по сухопутному коридору, который сами оккупанты называют "дорогой смерти", что существенно добавит работы Силам обороны.

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Как удары истощают вражескую ПВО?

Силы обороны нанесли синхронные удары на большом участке фронта от Москвы до Крыма. Это стало возможным благодаря предварительному системному уничтожению систем противовоздушной обороны врага на оккупированном полуострове и на Кубани.

Мы видим, насколько синхронно действуют Силы обороны Украины. Это говорит о том, что у нас есть ресурсы для того, чтобы перегружать систему противовоздушной обороны Российской Федерации. Россия не может восстановить полноценную систему ПВО– отметил пресс-секретарь УДА.

По мнению Братчука, подобные атаки должны повторяться и на других военных объектах РФ, а наличие железнодорожного полотна на мосту открывает возможности для повторных операций.

Что означает эта атака для Кремля?

Потеря контроля над безопасностью такого символического объекта наносит удар по кремлевскому руководству перед важными международными встречами. В то же время в российском инфополе инцидент, скорее всего, будут пытаться скрыть или замалчивать.

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Для врага ситуация чрезвычайно сложная. Я надеюсь, что этот мост, эта арка, этот пролет не дадут Путину возможности, в том числе снова вернуться в большую геополитику. Вопрос времени, когда его вообще оттеснят– отметил пресс-секретарь.

Братчук сообщил, что Украина демонстрирует способность заставлять диктатора идти на уступки исключительно силой, что разрушает мифы о его всемогуществе.

Что предшествовало атакам на логистику РФ?

Стоит напомнить, что удары по переправе 16 и 17 ноября стали очередным этапом комплексной изоляции полуострова. В частности, недавняя атака на Крымский мост парализовала судоходство в Керченском проливе и создала масштабную пробку из судов в Азовском море.

Военные эксперты отмечают, что последствия таких операций носят стратегический характер: ранее председатель Рады резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко подробно объяснил, как повреждение Крымского моста нарушает поставки российской группировки "Днепр".

Кроме того, украинские военные методично отрезают альтернативные пути врага: недавно Силы обороны повредили важный мост в сухопутном коридоре РФ в Крым, что значительно затруднило переброску подкреплений по железной дороге.