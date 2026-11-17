Керченський міст зазнав серйозних пошкоджень унаслідок чергових комбінованих атак Сил оборони України 16 та 17 листопада. Про наслідки ураження переправи та подальший перебіг подій в ефірі 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Чому Кримський міст став ударом по логістиці окупантів?

Загарбники стикаються з серйозними труднощами у забезпеченні своїх угруповань на півдні та сході, адже Україна руйнує мости та логістичні маршрути противника, суттєво послаблюючи його позиції на передовій.

Крим на сьогодні як військовий логістичний хаб для Російської Федерації без завищених очікувань, потихесеньку, з позитивом, дійсно вмирає. Говорять про те, що сьогодні мінімізовано буде постачання до російських окупантів. Звичайно, це удар. Це дуже великий удар– зазначив Сергій Братчук.

За його словами, весь основний трафік ворога тепер спрямовуватиметься на сухопутний коридор, який самі окупанти називають дорогою смерті, що суттєво додасть роботи Силам оборони.

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Як удари виснажують ворожу ППО?

Сили оборони завдали синхронних ударів на великій протяжності фронту від Москви до Криму. Це стало можливим завдяки попередньому системному винищенню систем протиповітряної оборони ворога на окупованому півострові та Кубані.

Ми бачимо, наскільки синхронізовано діють Сили оборони України. Це говорить про те, що ми маємо ресурси для того, щоб перевантажувати систему протиповітряної оборони Російської Федерації. Росія не може відновити повноцінну систему ППО– зауважив речник УДА.

На думку Братчука, подібні атаки мають повторюватися і на інших військових об'єктах РФ, а наявність залізничного полотна на мосту відкриває простір для повторних операцій.

Що означає атака для Кремля?

Втрата контролю над безпекою такого символічного об'єкта завдає удару по кремлівському керівництву перед важливими міжнародними зустрічами. Водночас у російському інфополі інцидент, найімовірніше, намагатимуться приховати або замовчувати.

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Для ворога ситуація є надзвичайно складною. Я сподіваюся, що оцей міст, ця арка, цей проліт, вони не дадуть можливості Путіну в тому числі знову повернутися в велику геополітику. Питання часу, взагалі і відсунуть– зауважив речник.

Братчук повідомив, що Україна демонструє здатність змушувати диктатора до поступок винятково силою, що руйнує міфи про його всесильність.

Що передувало атакам на логістику РФ?

Варто нагадати, що удари по переправі 16 та 17 листопада стали черговим етапом комплексної ізоляції півострова. Зокрема, нещодавня атака на Кримський міст паралізувала судноплавство в Керченській протоці та створила масштабний затор із суден в Азовському морі.

Військові експерти наголошують, що наслідки таких операцій мають стратегічний характер: раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко детально пояснив, як ураження Кримського мосту ламає постачання російського угруповання "Дніпро".

Крім того, українські військові методично відрізають альтернативні шляхи ворога: нещодавно Сили оборони пошкодили важливий міст у сухопутному коридорі РФ до Криму, що дуже ускладнило перекидання підкріплень залізницею.