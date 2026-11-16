Удар по Кримському мосту: у ЗСУ пояснили, чому це поставить під загрозу фронт РФ на Півдні

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу наголосив, що зупинка транспорту на цій артерії є символічно неприйнятною для Кремля.

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Чому зупинка руху є показовою

За його словами, якщо окупаційна адміністрація публічно визнає факт атаки, це прямо вказує на її результативність.

Зупиняти рух по мосту після ударів – це доволі символічно неприйнятно для Путіна та керівництва окупованого Криму, бо їм доведеться за це звітувати. Сам факт, що окупанти визнають удар, свідчить про певну результативність та ефект– підкреслив Іван Тимочко.

Він зауважив, що до переправи здатна діставати вся наявна в України номенклатура дронів і ракет оперативно-стратегічного рівня. Попри те, що об'єкт щільно прикритий системами протиповітряної оборони, Сили оборони методично здійснюють необхідні пристрілочні удари.

Іван Тимочко про наслідки виведення з ладу переправи: відео

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Наслідки для логістики та фронту

Оцінюючи потенційне руйнування споруди, військовий зазначив, що терміни відновлення залежатимуть від характеру уражень. Якщо постраждають опори, відновити міст буде майже неможливо, тоді як ремонт прольотів може тривати від кількох тижнів до місяців – і лише за умови відсутності повторних атак.

Він додав, що перевезення через Азовське море за допомогою барж, танкерів чи авіації неспроможні повноцінно закрити потреби цивільних мешканців та військового контингенту ворога.

Крим розглядався як центр резервів і поповнення для окупаційних військ на півдні України. Якщо позбавити ворога цієї артерії, це шалено вдарить по Путіну іміджево, а також поставить під загрозу спроможність військ РФ утримувати позиції на півдні та у Придніпров'ї– підсумував голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, вранці 16 листопада окупанти заявили про удар по мосту, через що рух автотранспорту тимчасово зупинили.