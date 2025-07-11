Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Что известно о Луховичском авиационном заводе

В ночь на 11 июля дроны атаковали Луховичский авиационный завод в Московской области.

Он специализируется на производстве и модернизации истребителей типа МиГ-29, МиГ-31 и их модификаций, а также участвует в разработке новых образцов боевой авиации, в частности проектов "перспективного фронтового истребителя" на базе платформы МиГ,

– говорится в сообщении.

Также предприятие задействовано в цикле модернизации дронов типа "Герань" и "Шахед", которые активно используются Россией для ударов по украинским городам.

Заметим, что пока отсутствуют официальные комментарии относительно масштабов поражения.

Напомним, что в ночь на 11 июля дроны атаковали ряд российских регионов. Под ударом в частности были Тульская, Липецкая, Московская области и Таганрог.