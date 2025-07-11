Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об атаке на Тулу и область

В ночь на 11 июля беспилотники массово атаковали Тулу и область. Первые взрывы здесь прозвучали около 02:40 в Узловском и Ленинском районах, Алексине.

По информации от местных жителей, в Туле атака пришлась на Пролетарский район. Там расположены 3 крупнейших предприятия оборонной промышленности России.

На одном из видео опубликованного в сети можно заметить два высотных дома. РосСМИ указывают, что эти многоэтажки расположены на улице Хворостухина в Пролетарском районе.

Взрывы в Туле: смотрите видео

Примерно в 2 километрах от этих домов – на улице Щегловская Засека расположены АО "Конструкторское бюро приборостроения", которое занимается разработкой высокоточного управляемого оружия, научно-производственное объединение СПЛАВ, производящее реактивные системы залпового огня, и АО "Щегловский вал" – одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности, которое разрабатывает управляемое оружие для сухопутных войск, системы ПВО и боевое стрелковое оружие.

Заметим, что все 3 завода уже атаковали в мае и июне этого года. О последствиях атак пока ничего неизвестно.

Какие еще российские регионы атаковали БпЛА

Дроны нанесли удар по Подмосковью, в частности городу Дубна, где расположено предприятие по разработке беспилотников "Кронштадт". Заметим, что его уже атаковали ранее.

Пролет дрона в России: смотрите видео

Кроме того, сообщается о большом количестве дронов и взрывов в Тверской области. Также под ударом была Липецкая область. Там якобы в результате падения БпЛА возник пожар на сельхозпредприятии.

Напомним, что в ночь на 9 июля дроны также атаковали ряд российских регионов. Минобороны России сообщило о якобы сбитии 86 БпЛА в 9 областях.