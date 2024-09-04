Дочь мужчины – 21 летняя Ярина работала над проектом "Львов – Молодежная столица Европы". Об этом 24 Каналу рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

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"Я говорил с медиками. Ему должны были делать операцию. Это страшная ситуация, потому что потерять жену – это что-то немыслимое. Ярина, которая имеет 21 год, у нас работала. Она готовила большой ивент на субботу, потому что в следующем году Львов принимает "Молодежную столицу Европы". Она занималась этим проектом с большим количеством своих коллег", – сказал он.

Какая сейчас ситуация во Львове

Андрей Садовый рассказал, что в целом погибло 7 человек. Очень много людей обратились за медицинской помощью: всего 64 человека, 50 из них – получили помощь в коммунальных больницах Львова, 34 – были госпитализированы. Восьми людям делали операции. В частности, маленьким детям. Один ребенок был в сложном состоянии.

Многие люди остались без своих помещений. Город предлагает им другие условия для проживания. Будут проведены работы по восстановлению. В общем 156 домов подверглись российской атаке.

Это большой объем средств. Потребуется помощь всех неравнодушных. Наступает осень. Нам важно до зимы перекрыть все. С окнами проще. Мы уже начинаем их менять. Даем людям по 12 тысяч гривен за каждое окно, чтобы они могли оперативно начать работу. Это принципиально, чтобы все, что было разрушено, было отстроено несмотря на все сложности, проблемные моменты,

– подчеркнул мэр.

Также атаке подверглись три школы, два учреждения дошкольного образования. Наиболее сложная ситуация в 5-м лицее, где в сложном состоянии крыша и фактически повылетали все окна. Часть детей этого учебного заведения 5 сентября перейдет на обучение в школу рядом.