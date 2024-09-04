После сегодняшней атаки живым из этой семьи остался только мужчина. Стало известно, в каком состоянии он находится.
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Россия в среду, 4 сентября, нанесла циничный удар по Львову. Действия оккупантов унесли жизни мамы и 3 ее дочерей.
После сегодняшней атаки живым из этой семьи остался только мужчина. Стало известно, в каком состоянии он находится.
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