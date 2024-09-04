После сегодняшней атаки живым из этой семьи остался только мужчина. Стало известно, в каком состоянии он находится.

Смотрите также Маленькую девушку убила во Львове российская ракета: спасатели показали болезненное фото

Каково состояние мужчины, семью которого убила Россия