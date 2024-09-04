Спасатели, которые работали на месте разбора завалов, показали жуткое фото убитого Россией ребенка. Заметим, что сейчас известно о гибели по меньшей мере трех детей.

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Российская ракета убила маленькую девочку во Львове

Сейчас на месте событий работают все оперативные службы, включая спасателей, медиков и правоохранителей, которые пытаются быстро ликвидировать последствия атаки, обеспечить безопасность жителей и оказать необходимую помощь пострадавшим.

Всего по состоянию на сейчас, спасатели спасли 12 человек. Количество пострадавших возросло до 45 человек. К сожалению, 7 человек погибли, среди которых есть дети, в частности, и маленькая девочка, тело которой достали из-под завалов спасатели.



Из-за российского удара погибла маленькая девочка / Фото ГСЧС

Спасатели достали из-под завалов тело маленькой девочки: смотрите видео

Напомним, что Россия атаковала Львов дронами-камикадзе типа "Шахед" и крылатыми ракетами утром 4 сентября. Сообщалось о повреждении гражданской инфраструктуры, есть возгорание жилых домов.