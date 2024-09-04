Стоит заметить, что российские оккупанты атаковали Украину 42 ракетами и дронами. Наши военные сбили 29 единиц российского оружия, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке "Кинжалами" на Львов

В мониторинговом телеграм-канале написали, что ракеты враг запустил из Тульской области России. Белорусское издание "Наша Нива" заявило, что ракеты летели над Беларусью.

Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" сегодня утром (говорится о 4 сентября – 24 Канал) пролетела примерно 100 километров над южными районами Гомельской области,

– заявило белорусское издание.

Перед этим мониторинговый канал опубликовал карту, на которой заметно, как оккупанты запускали свои ракеты и беспилотники по Украине.



Россия атаковала Львов ракетами и дронами на рассвете 4 сентября 2024 года

В мониторинговом телеграм-канале заявили, что враги ориентировочно в 4 утра 4 сентября запустили из двух бортов МиГ-31К из Тульской области две аэробаллистические ракеты комплекса Х-47м2 "Кинжал".

Ракеты достигли Львова также около 05:47,

– заявили мониторы.

Они отметили, что основной удар враг направил по Львову и Кривому Рогу, где повреждены дома, отель, учебные заведения и есть раненые.

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К сожалению, оккупанты убили во Львове почти целую семью – 43-летнюю женщину Евгению Базилевич и трех дочерей – 7-летнюю Эмилию, 18-летнюю Дарью и 21-летнюю Ярину. Выжил муж Евгении и отец девочек – Ярослав Базилевич, который вернулся в квартиру взять воды.

Также оккупанты убили 52-летнюю Ирину Демидову, 54-летнего Александра Погорецкого, 55-летнего Юрия Арабского.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным погибших людей.



