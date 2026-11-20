Первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко сообщил 24 Каналу, что по городу летело около 15 ракет и более 10 дронов.

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Что известно о последствиях атаки на Львов?

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате атаки два человека погибли. Еще 10 человек доставили в городские больницы. Шестеро из них пока находятся там, а двое – в тяжелом состоянии.

Наибольшие разрушения зафиксированы в районе улицы Авиационной. Там враг нанес удар по железнодорожной станции "Скнилов" и дорожному полотну. Сейчас там работают правоохранители.

Поврежденное здание в результате атаки: смотрите видео 24 Канала

Известно, что в результате атаки повреждено одно из общежитий. Городские власти предоставят людям временное жилье в общежитиях или гостиницах.

Пожар в общежитии: смотрите видео 24 Канала

Кроме того, в результате атаки повреждены 5 автомобилей на улице Лазаренко и детская площадка.

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Отдельное поручение – максимально быстро обследовать поврежденные здания, оформить документы на компенсации и помочь людям с восстановлением окон и дверей. Там, где невозможно сразу провести ремонт, мы должны хотя бы временно закрыть поврежденные помещения. Холодов ждать не будем– подчеркнул Садовый.

Поврежденный автомобиль: смотрите видео 24 Канала

Добавим, по состоянию на утро Силы ПВО нейтрализовали 462 российские цели. Удалось сбить 3 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400/"Циркон", 79 крылатых ракет Х-101 и "Калибр", а также 380 беспилотников.