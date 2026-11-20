Как сообщили в Воздушных силах, отражение комбинированного нападения началось в 18:00 19 ноября и продолжалось до утра. Атаку отражали зенитные ракетные войска, авиация, мобильные огневые группы, а также подразделения РЭБ и беспилотных систем. По состоянию на 10:30 защитникам неба удалось обезвредить подавляющее большинство средств поражения.

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Чем и откуда атаковал враг

Для очередного удара российские захватчики применили широкий спектр вооружения с разных направлений. В частности, противник выпустил баллистические ракеты "Искандер-М" или С-400 и противокорабельные ракеты "Циркон" из Ростовской, Брянской и Курской областей.

Кроме того, оккупанты направили на Украину 84 крылатые ракеты воздушного и морского базирования типов Х-101, "Калибр" и "Искандер-К", осуществив пуски из Вологодской области и акватории Черного моря. Параллельно враг запустил 404 ударных беспилотника типов Shahed (123 из них были реактивными), "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия". Запуски беспилотников фиксировались из Орла, Курска, Миллерова, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированных Донецка, Гвардейского и мыса Чауда в Крыму.

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Сколько целей сбила ПВО

По предварительным данным военных, в целом противовоздушная оборона сбила и подавила 462 воздушные цели. Среди уничтоженного вооружения:

3 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400/"Циркон";

79 крылатых ракет Х-101 и "Калибр";

380 беспилотников, в том числе 102 реактивных дрона.

В то же время в Воздушных силах отметили, что зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА в 23 точках, а падение обломков сбитых целей произошло еще в 10 точках.

Утром пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что комбинированный удар 20 ноября стал одной из самых мощных атак, а главной целью врага была энергетика.