Сообщает 24 Канал со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

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Какие последствия ударов России по Мирнограду и Новоэкономичному

Прокуроры сообщили, что 1 мая в 00:30 российские войска сбросили 3 авиабомбы на Мирноград. По предварительной информации, для ударов оккупанты использовали "КАБ-250" с модулем УМПК. В результате вражеской атаки пострадали жилые дома.

Один из снарядов попал в девятиэтажку. На женщину 43 лет, которая находилась в собственной квартире, обвалилась железобетонная плита. Она получила травмы, несовместимые с жизнью,

– говорится в сообщении.

Последствия российской атаки / Фото Донецкой областной прокуратуры

Кроме того, в 06:30 оккупационные войска обстреляли поселок Новоэкономичное Покровского района. В результате вражеской атаки погиб 51-летний мужчина, его жена получила осколочные ранения. Сейчас устанавливается тип вооружения, с помощью которого был нанесен удар.

Также было повреждено 9 многоэтажных домов и домовладения.

Напомним, что в ночь на 1 мая российские войска также обстреляли железную дорогу в Одесской области. В результате вражеской атаки в собственном доме погиб железнодорожник.