Во время террористического обстрела города погибла женщина, еще 8 человек пострадали. В результате российской атаки разрушений подверглись несколько квартир.
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"Разбито все"
Татьяна показала свою квартиру после обстрела Херсона. На кадрах видно, что в результате удара разбиты все окна, а также вырвало балконную дверь.
"Вот что мы увидели, 5 минут назад приехали. Разбито все – балкон, окна", – говорит сквозь слезы херсонки.
Муж Ярослав также поделился кадрами, как выглядит его помещение после удара. Он рассказал, что за несколько минут до атаки семья как раз вышла из дома и не пострадала во время обстрела.
Дети мои были здесь, сын там, я на кухне с женщиной был. Слава Богу, вовремя вышли из дома. Бог отвел,
– рассказал Ярослав.
Херсонцы рассказали об обстреле: смотрите видео
Еще одна херсонка рассказала, что в квартире вырвало дверь. По ее словам, взрыв был такой силы, что женщину волной вытолкнуло из комнаты, а из рук вырвало телефон. Она вспоминает, что после этого сразу почувствовала запах дыма.
Одна из херсонских семей была в квартире при обстреле. Женщина рассказала, что услышала сильнейший взрыв и крик собственной дочери. По ее словам, она никогда не слышала ничего подобного.
Последствия террористического удара по Херсону: смотрите видео
Террористический обстрел Херсона 3 декабря: что известно
- Россияне из артиллерии покрыли огнем жилые кварталы города около 15:30 3 декабря. Под ударом оккупантов оказалась жилая многоэтажка и две больницы в Центральном районе города.
- От рук русских военных погибла одна женщина. Она погибла на месте от полученных ранений. По состоянию на данный момент известно о 8 пострадавших, среди которых трое мужчин и пять женщин.
- Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством.