Не с первой попытки: авиаэксперт раскрыл, как Украина смогла прорвать 3 линии обороны ПВО Москвы

В ночь на 17 мая произошла одна из самых масштабных атак дронов по Московской области. В России сообщали о по меньшей мере 120 беспилотниках над Москвой, которые наделали много проблем.

Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что вокруг Москвы расположено несколько "колец" ПВО. Удалось не с первой попытки. Силы обороны уже несколько раз "прощупывали" это направление, а с 16 на 17 мая таки нанесли удар. Он прорвал по меньшей мере три линии противовоздушной обороны столицы России.

Почему важно и в дальнейшем бить по России?

По словам Криволапа, Украина сейчас работает над несколькими стратегическими задачами, которые заставят Россию пойти на мирные переговоры. Прежде всего атаки беспилотниками направлены на нефтяную инфраструктуру, чтобы враг меньше зарабатывал на экспорте нефти.

В начале полномасштабной войны Россия добывала около 530 миллионов тонн нефти в год. Внутреннее потребление у них было на уровне 300+ миллионов тонн. Остальное они экспортировали и зарабатывали значительные деньги. После наших атак, по разным данным, в этом году может быть и 400 миллионов тонн,

– отметил Криволап.

Главная задача – довести ситуацию до того, чтобы Россия была вынуждена закрывать свои нефтяные скважины. Когда возникают систематические проблемы с перенаправлением, хранением и переработкой нефти, то враг будет вынужден перекрывать скважины. Если этот процесс будет массовым, то в России начнутся проблемы с финансированием войны.

Обратите внимание! В телеграм-канале Ukraine context указывали, что из-за украинских атак одна из российских нефтяных компаний была вынуждена закрыть около 400 скважин. Перезапустить их будет крайне сложно. Также на протяжении последних месяцев в России сократилась нефтепереработка на 10%.

Какие важные цели уничтожили в Москве?

Как отметил Криволап, другая важная задача, которую выполняет Украина – выбивать военные мощности врага. Многие предприятия военно-промышленного комплекса расположены именно в Московской области. К примеру, во время атаки по Московской области удалось поразить завод "Ангстрем", где, в частности, производят микросхемы, которые применяют для производства ракет.

Мы уничтожаем все, что связано с производством ракет. Вот удар по "Ангстрему". Если в России кто-то и выпускал такую электронику, то вот этот завод и "Кремний-Эл". По последнему ударили весной этого года. Других предприятий, которые способны производить серьезную микроэлектронику для военных систем в России нет,

– отметил Криволап.

Обратите внимание! 10 марта крылатые ракеты ударили по российскому заводу микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске. Это предприятие было одним из главных производителей высокотехнологичных компонентов для российских ракет. В 2010-х годах Россия закупала дорогостоящее западное оборудование на этот завод. Известно, что часть ракет попала именно в производственные помещения.

Удар по Москве давит на россиян

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что Силы обороны поразили ряд важных объектов российского ВПК. Но есть и другой неочевидный плюс от такой атаки по Москве. Еще с советских времен столицу России воспринимали как надежную крепость. Сейчас в Кремле также делают все возможное, чтобы москвичи не почувствовали последствия войны.

Такие атаки беспилотниками влияют на имидж диктатора Путина и его режима среди собственных граждан и всего мира. И чем больше жители Москвы будут чувствовать войну – тем будет больше шансов ее завершить.

Добавим, в Службе безопасности Украины сообщили, что во время атаки по Москве удалось поразить также Московский нефтеперерабатывающий завод, нефтеперекачивающие станции "Сонечногорская" и "Володарское".