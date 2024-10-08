Сообщается, что на месте до сих пор продолжается пожар. Местные власти отметили, что в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей была проведена временная эвакуация.
Смотрите также В Феодосии на атакованной Силами обороны нефтебазе вспыхнула еще одна цистерна
Ситуация на нефтебазе в Феодосии
Так, на снимках со спутника Planet Labs за 8 октября видно клубы дыма на территории нефтебазы в Феодосии, городе на берегу Черного моря в оккупированном Россией Крыму.
В Генштабе ВСУ признали "успешный удар" ракетных войск и назвали этот морской нефтяной терминал "крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии России",
– пишут журналисты.
На спутниковых снимках, в частности, видно, что по состоянию на 11:44 по Киевскому времени масштабный пожар на нефтебазе продолжается.
Ситуация на нефтебазе в Феодосии / фото "Схем"
Пожар на нефтебазе в Феодосии продолжается / фото "Схем"
К слову, на территории атакованной нефтебазы в Феодосии в порту с осени 2022 года стояла система ПВО "Панцирь-С1". Однако она не смогла отразить атаку Вооруженных Сил.