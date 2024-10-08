Сообщается, что на месте до сих пор продолжается пожар. Местные власти отметили, что в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей была проведена временная эвакуация.

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Ситуация на нефтебазе в Феодосии

Так, на снимках со спутника Planet Labs за 8 октября видно клубы дыма на территории нефтебазы в Феодосии, городе на берегу Черного моря в оккупированном Россией Крыму.

В Генштабе ВСУ признали "успешный удар" ракетных войск и назвали этот морской нефтяной терминал "крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии России",

– пишут журналисты.

На спутниковых снимках, в частности, видно, что по состоянию на 11:44 по Киевскому времени масштабный пожар на нефтебазе продолжается.

Ситуация на нефтебазе в Феодосии / фото "Схем"

Пожар на нефтебазе в Феодосии продолжается / фото "Схем"

К слову, на территории атакованной нефтебазы в Феодосии в порту с осени 2022 года стояла система ПВО "Панцирь-С1". Однако она не смогла отразить атаку Вооруженных Сил.