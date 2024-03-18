В эфире телемарафона глава Николаевской ОВА рассказал, как удалось минимизировать количество жертв. Виталий Ким сообщил, что пострадали 9 человек, один – погиб, передает 24 Канал.

К теме Атака на Николаев: каковы последствия российского обстрела

Как удалось избежать большого количества жертв

Чиновник отметил, что оккупанты ударили по Николаеву с той же точки, что и атаковали Одессу 15 марта. Опять же ударили с интервалом, чтобы спасатели, полиция и врачи могли подъехать.

Мы остановили в ручном режиме и отрезали два квартала, что остановило движение транспорта. Вторая ракета попала в дорогу, где был очень оживленный поток машин. То есть нам удалось с помощью коммуникации минимизировать количество жертв,

– отметил Виталий Ким.

Важно Герою навсегда будет 24: во время удара по Одессе погиб боевой медик Андрей Ильюшин

Что известно о последствиях российской атаки

В результате обстрела пострадали 9 человек. В частности, два ребенка 11 и 4 лет.

Врачи боролись за жизнь мужчины 1974 года рождения. К сожалению, спасти не удалось.

Городской голова вечером 17 марта сообщил, что в результате российской атаки повреждено около 50 частных и 10 многоквартирных домов.

Также разрушены участки сети наружного освещения, часть трамвайных путей и контактной сети.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Пострадавшим – скорейшего выздоровления.