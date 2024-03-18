В ефірі телемарафону очільник Миколаївської ОВА розповів, як вдалося мінімізувати кількість жертв. Віталій Кім зазначив, що постраждали 9 людей, одна – загинула, передає 24 Канал.
До теми Атака на Миколаїв: які наслідки російського обстрілу
Як вдалося уникнути великої кількості жертв
Посадовець зауважив, що окупанти вдарили по Миколаєву з тієї ж точки, що й атакували Одесу 15 березня. Знову ж таки вдарили з інтервалом, аби рятувальники, поліція та лікарі могли під'їхати.
Ми зупинили в ручному режимі та відрізали два квартали, що зупинило рух транспорту. Друга ракета влучила в дорогу, де був дуже жвавий потік машин. Тобто нам вдалося за допомогою комунікації мінімізувати кількість жертв,
– наголосив Віталій Кім.
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Що відомо про наслідки російської атаки
- Внаслідок обстрілу постраждали 9 людей. Зокрема, дві дитини 11 й 4 років.
- Лікарі боролися за життя чоловіка 1974 року народження. На жаль, врятувати не вдалося.
- Міський голова ввечері 17 березня повідомив, що внаслідок російської атаки пошкоджено близько 50 приватних та 10 багатоквартирних будинків.
- Також зруйновані ділянки мережі зовнішнього освітлення, частина трамвайних колій та контактної мережі.