Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в больнице умер еще один человек. Напомним, что среди жертв российского удара – 12-летний мальчик.

Смотрите также Россия применила Х-59 – погиб 12-летний мальчик: что известно об атаке на Николаев 19 июля

В Николаеве возросло количество жертв

К сожалению, стало известно, что в больнице умер человек. Соболезнования близким и родным,

– написал Сенкевич.

Таким образом, по состоянию на сейчас уже известно о четырех погибших из-за российского прилета, среди них – 12-летний мальчик.

Заметим, что еще 24 человека получили ранения, в частности, 4 ребенка. Также в результате обстрела были повреждены девять многоэтажек, заведение дошкольного образования и частные автомобили.

Также на очередную атаку России отреагировал Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.

Президент также опубликовал фото с последствиями российской атаки и отметил, что Россия ежедневно продолжает доказывать, что давления на нее мало.