По состоянию на 5 декабря спасательно-поисковая операция продолжается. В настоящее время под обломками нашли фрагменты тел. Пока их нельзя идентифицировать.

Обратите внимание Выгорел почти дотла: оккупанты ударили ракетами С-300 по гуманитарному центру.

На данный момент под завалами найдены фрагменты тел, которые невозможно идентифицировать. В дальнейшем будет проводиться ДНК-экспертиза,

– говорится в сообщении.



Из-под завалов извлекли тело 8-летней девочки

Оккупанты продолжают наносить террористические удары по территории Украины. В частности, враг атакует Донецкую область. В ночь на 30 ноября оккупанты ударили по Новогродовке. Враг попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что под завалами находится семья: мама, папа и их 8-летняя дочь. Муж работал на шахте, жена – в "Ощадбанке", а девочка ходила во второй класс.

Впоследствии стало известно, что из-под завалов достали тело 8-летней девочки. Впоследствии сообщили, что ее родители еще ищут под завалами дома. В Новогродовской общине 4 декабря объявили трехдневный траур по погибшим в результате обстрела жителями.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших. Вечная память жертвам российских оккупантов.

Российские оккупанты будут вынуждены ответить за каждый удар по мирным украинским городам и селам.