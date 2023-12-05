Противники нанесли удар по гуманитарному центру в Херсоне.
Смотрите также Россия ударила с С-300 по Херсону: в ова рассказали о разрушении
Что известно об ударе ракетами от окупантов
Мрачко отмечает, что одна ракета попала в гуманитарный центр, который в результате выгорел почти дотла, вторая оставила огромный воронку. Взрывной волной повредило соседние дома. К счастью, в результате атаки никто не погиб.
Россияне обстреляли Херсон: смотрите видео
Такая тактика и стратегия страны - террористки в войне против украинского народа,
– отметил глава Херсонской ОВА.
Последствия атаки россиян по Украине 4 декабря: что известно
- В ночь на 5 декабря Россия запустила 17 "Шахедов" и 6 ракет по Украине. Часть из них сбили силы противовоздушной обороны.
- Страна агрессорка запустила ударные БПЛА по двум направлениям – Курская область и Приморско-Ахтарск. Атака этой ночью была не только ударными беспилотниками типа "Шахед", но и управляемыми зенитными ракетами комплекса С-300. Эти зенитные ракеты С-300 летели по гражданским объектам Донбасса и Херсона.
- Около 23:00 4 декабря враг нанес ракетный удар с С-300 по Шуменскому микрорайону Херсона. В результате начался пожар. В городе повреждены 3 многоэтажных дома и кинотеатр, в котором работает центр выдачи гуманитарной помощи.