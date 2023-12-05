Противники нанесли удар по гуманитарному центру в Херсоне.

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Что известно об ударе ракетами от окупантов

Мрачко отмечает, что одна ракета попала в гуманитарный центр, который в результате выгорел почти дотла, вторая оставила огромный воронку. Взрывной волной повредило соседние дома. К счастью, в результате атаки никто не погиб.

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Такая тактика и стратегия страны - террористки в войне против украинского народа,

– отметил глава Херсонской ОВА.

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