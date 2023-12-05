Противники завдали удару по гуманітарному центрі в Херсоні.
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Що відомо про удар ракетами від окупантів
Мрачко зазначає, що одна ракета влучила у гуманітарний центр, який в результаті вигорів майже вщент, друга залишила величезну вирву. Вибуховою хвилею пошкодило сусідні будинки. На щастя, в результаті атаки ніхто не загинув.
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Така тактика і стратегія країни - терористки у війні проти українського народу,
– зазначив глава Херсонської ОВА.
Наслідки атаки росіян по Україні 4 грудня: що відомо
- Вночі проти 5 грудня Росія запустила 17 "Шахедів" та 6 ракет по Україні. Частину з них збили сили протиповітряної оборони.
- Країна агресорка запустила ударні БпЛА з двох напрямків – Курська область та Приморсько-Ахтарськ. Атака цієї ночі була не лише ударними безпілотниками типу "Шахед", а і керованими зенітними ракетами комплексу С-300. Ці зенітні ракети С-300 летіли по цивільних об'єктах Донеччини та Херсонщини.
- Близько 23:00 4 грудня ворог завдав ракетного удару з С-300 по Шуменському мікрорайону Херсона. Внаслідок цього почалася пожежа. У місті пошкоджено 3 багатоповерхових будинки та кінотеатр, в якому працює центр видачі гуманітарної допомоги.