Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире 24 Канала заявил, что даже в российском МИД признали существенный вред от таких ударов. В частности, в ночь на 3 марта горел нефтеперерабатывающий завод в Уфе.

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Как удары по НПЗ заставляют противника нервничать

Нефтеперерабатывающий завод в Уфе, один из крупнейших в России, перерабатывает от 18 до 20 миллионов тонн нефти в год и обеспечивает оккупантов авиационным топливом. Удары по таким объектам создают серьезное экономическое давление и становятся мощным аргументом склонения России к мирным переговорам.

Серьезные последствия уничтожения нефтеперерабатывающих предприятий признает даже министр иностранных дел России Сергей Лавров, который заявил, что такие удары вызывают "беспокойство" в Кремле. Однако он традиционно наврал, отметив, что россияне якобы никогда не били по украинской системе жизнеобеспечения, чего не скажешь об Украине.

Это означает, что мы на правильном пути. До сих пор Россия не смогла найти действенных способов и средств противодействия нашим беспилотникам,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Подобные атаки имеют не только экономическое, но и стратегическое значение, поскольку они влияют на ключевые отрасли, которые поддерживают военный потенциал России. Кроме НПЗ, Украина начала целенаправленно бить по нефтегазовым распределительным предприятиям и складам с жидкостями для бурения, что существенно нарушает цепь добычи и переработки нефти.

Мы бьем не там, где удается, а там, где хотим. Выбираем наиболее "нервные узлы" в российской экономике, удары по которым очень болезненны,

– объяснил председатель Совета резервистов.

Даже на значительном расстоянии от границы – до 2000 километров – украинские беспилотники способны наносить точечные удары по важным объектам России, подрывая ее способность к ведению войны.

Как рассказали в Defense Express, общая известная стоимость государственных контрактов пораженного "Уфаоргсинтез" составляет более 1 миллиарда долларов, что около 94,48 миллиарда рублей.