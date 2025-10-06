Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России: Reuters указало на впечатляющие последствия
- Украина атаковала НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области, в результате чего остановила работу установка первичной переработки нефти.
- Восстановление установки может занять месяц. Завод будет работать на 70 процентов своей мощности.
Ночью 4 октября Силы обороны нанесли удар по предприятию "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области. Это один из крупнейших НПЗ на территории страны-агрессора. Его годовая мощность – 18,4 миллиона тонн переработки нефти в год.
После атаки дронов 4 октября завод в Киришах остановил установку первичной переработки нефти CDU-6 – самую мощную на предприятии, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Какие убытки понесет Россия после атаки на НПЗ в Киришах?
Восстановление работы установки может длиться около месяца.
Установка CDU-6 имеет мощность 8 миллионов тонн в год (или 160 000 баррелей в сутки) и обеспечивает около 40% общей мощности переработки завода. Также сообщается, что предприятие, подконтрольное компании "Сургутнефтегаз", восстанавливает работу еще одной основной установки, поврежденной дронами в середине сентября.
Остановка мощной установки может привести к незначительному сокращению производства нефтепродуктов. Это происходит на фоне топливного кризиса в России, которая сталкивается с дефицитом некоторых популярных видов бензина из-за постоянных атак украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру страны.
Источники отметили, что во время ремонта CDU-6 завод будет работать на 70% своей мощности благодаря использованию других установок, которые будут превышать свои номинальные показатели.
Обратите внимание! 2024 году НПЗ в Киришах переработал 17,5 миллионов тонн нефти, что составляет 6,6% общего объема переработки нефти в России. Тогда предприятие произвело 2 миллиона тонн бензина, 7,1 миллиона тонн дизельного топлива, 6,1 миллиона тонн мазута и 600 000 тонн битума.
Заметим, что нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области был атакован в ходе совместной операции ССО совместно с повстанческим движением "Черная искра".
Справка: В интервью 24 Каналу аналитик по нацбезопасности США и внешней политики, эксперт-международник Марк Тот отметил, что в результате украинских ударов по НПЗ Россия теряет большие деньги, которые планировала использовать для продолжения боевых действий против Украины. Агрессор теряет 1 миллион баррелей или 65 миллионов долларов в сутки. К тому же потребительские цены в России выросли на 40%.
Что известно о последних ударах Украины по российским НПЗ?
- В ночь на 5 октября дроны атаковали завод "Лукойла", что привело к масштабному пожару. Нижегородский НПЗ "Лукойл" является одним из крупнейших в России и способен перерабатывать до 17 миллионов тонн нефти в год.
- Утром 3 октября в российском Орске дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез", вызвав там пожар. Завод расположен в 1 400 километрах от границы с Украиной и производит около 6,6 миллиона тонн топлива в год.
- Утром 1 октября возгорание произошло на Ново-Ярославском НПЗ. По объему переработки углеводородного сырья входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Центральном федеральном округе России.