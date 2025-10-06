Україна атакувала один із найбільших НПЗ Росії: Reuters вказало на вражаючі наслідки
- Україна атакувала НПЗ "Кіришінефтеоргсинтез" у Ленінградській області, внаслідок чого зупинила роботу установка первинної переробки нафти.
- Відновлення установки може тривати місяць. Завод працюватиме на 70 відсотків своєї потужності.
Уночі 4 жовтня Сили оборони завдали удару по підприємству "Кіришінефтеоргсинтез" у Ленінградській області. Це один із найбільших НПЗ на території країни-агресора. Його річна потужність – 18,4 мільйона тонн переробки нафти в рік.
Після атаки дронів 4 жовтня завод у Кіришах зупинив установку первинної переробки нафти CDU-6 – найпотужнішу на підприємстві, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.
Яких збитків зазнає Росія після атаки на НПЗ у Кіришах?
Відновлення роботи установки може тривати близько місяця.
Установка CDU-6 має потужність 8 мільйонів тонн на рік (або 160 000 барелів на добу) і забезпечує близько 40% загальної потужності переробки заводу. Також повідомляється, що підприємство, підконтрольне компанії "Сургутнєфтєгаз", відновлює роботу ще однієї основної установки, пошкодженої дронами у середині вересня.
Зупинка найпотужнішої установки може призвести до незначного скорочення виробництва нафтопродуктів. Це відбувається на тлі паливної кризи в Росії, яка стикається з дефіцитом деяких популярних видів бензину через постійні атаки українських безпілотників на енергетичну інфраструктуру країни.
Джерела зазначили, що під час ремонту CDU-6 завод працюватиме на 70% своєї потужності завдяки використанню інших установок, які перевищуватимуть свої номінальні показники.
Зверніть увагу! 2024 році НПЗ у Кіришах переробив 17,5 мільйон тонн нафти, що становить 6,6% загального обсягу переробки нафти в Росії. Тоді підприємство виробило 2 мільйони тонн бензину, 7,1 мільйона тонн дизельного пального, 6,1 мільйона тонн мазуту та 600 000 тонн бітуму.
Зауважимо, що нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області був атакований у ході спільної операції ССО разом з повстанським рухом "Черная искра".
Довідка: В інтерв'ю 24 Каналу аналітик з нацбезпеки США та зовнішньої політики, експерт-міжнародник Марк Тот наголосив, що внаслідок українських ударів по НПЗ Росія втрачає великі гроші, які планувала використати для продовження бойових дій проти України. Агресор втрачає 1 мільйон барелів або ж 65 мільйонів доларів на добу. До того ж споживчі ціни в Росії виросли на 40%.
Що відомо про останні удари України по російських НПЗ?
- У ніч проти 5 жовтня дрони атакували завод "Лукойла", що призвело до масштабної пожежі. Нижньогородський НПЗ "Лукойл" є одним із найбільших у Росії та здатен переробляти до 17 мільйонів тонн нафти на рік.
- Вранці 3 жовтня у російському Орську дрони атакували нафтопереробний завод "Орскнефтеоргсинтез", спричинивши там пожежу. Завод розташований за 1 400 кілометрів від кордону з Україною та виробляє близько 6,6 мільйона тонн пального на рік.
- Вранці 1 жовтня займання сталося на Ново-Ярославському НПЗ. За обсягом перероблювання вуглеводневої сировини входить до п'ятірки найбільших російських НПЗ і є найбільшим нафтопереробним підприємством у Центральному федеральному окрузі Росії.