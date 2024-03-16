16 марта во время рабочей поездки в Одессу глава МВД Игорь Клименко вместе с Председателем Нацполиции Иваном Выговским и председателем ОВА Олегом Кипером посетили места вчерашних ракетных ударов России.

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Справка. 15 марта Россия прицельно атаковала гражданскую инфраструктуру Одессы, а когда к месту происшествия прибыли экстренные службы – был нанесен повторный удар. Есть погибшие и раненые среди гражданских, медиков, ГСЧС Украины и правоохранителей. На данный момент 21 человек погиб и более 70 – ранены.

Клименко рассказал, куда целился враг

Клименко рассказал, что россияне целились именно в гражданскую инфраструктуру. Были атакованы СТО и здания граждан.

Когда туда приехали спасатели, враг коварно ударил по этой территории еще одной ракетой. Поэтому мы имеем жертвы среди работников ГСЧС, Национальной полиции Украины и врачей,

– сказал глава МВД.

Он добавил, что ракеты, вероятно были выпущены из Крыма. Сейчас следственно-оперативные группы СБУ и Национальной полиции Украины заканчивают документировать это военное преступление мирного населения Украины.

Мы сделаем все, чтобы Россия понесла наказание за военные преступления в Международном суде,

– заявил Клименко.

Министр посетил раненых

Во время поездки в Одессу Игорь Клименко также посетил раненых в результате ракетной атаки. Он сообщил, что сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Однако все еще врачи борются за жизнь нескольких пациентов – это люди с тяжелыми ранениями.

Также с гражданами работают психологи и психиатры, чтобы помочь пострадавшим пройти через эту травму.

Обстрелы со стороны России участились

Сообщается, что в рамках рабочей поездки Глава МВД Украины Игорь Клименко провел оперативное совещание с руководством ГСЧС, Нацполиции, представителями Нацгвардии и Госпогранслужбы. На нем обсудили вопрос увеличения количества обстрелов. Ведь только за последние сутки враг нанес по территории Украины более 400 ударов.

Министр отметил, что динамика обстрелов постоянно увеличивается. Это касается как приграничья Украины, так и Харьковской, Одесской, Сумской, Черниговской и Херсонской областей.