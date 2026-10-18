Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации.

Что известно об ударе по Одессе?

На месте чрезвычайного происшествия сразу же приступили к работе все профильные и экстренные службы города.

Спасатели оперативно приступили к тушению пожара на крыше, а медики оказали неотложную помощь двум пострадавшим жильцам дома. Известно, что ранение получил ребенок 13–14 лет. Правоохранители фиксируют последствия очередной вражеской атаки по гражданской инфраструктуре региона.

Отметим, что ночью 18 октября российские войска массированно атаковали энергетические объекты Одесской области, в результате чего около 24 тысяч потребителей в различных районах региона остались без электроснабжения. Энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам, обследуют поврежденное оборудование и пытаются стабилизировать работу сетей и возобновить подачу электроэнергии.

Что было известно ранее?

В ночь на 16 октября российские войска провели атаку на Одесскую область ударными беспилотниками. В результате обстрелов пострадали четыре человека, повреждения получили семь частных домов, объект энергетики и предприятие по производству бытовой продукции. Атаки вызвали масштабные пожары, которые уже удалось потушить.

Ночью с 15 на 16 октября российские войска повредили два многоэтажных дома, помещение частного предприятия, офисное здание коммерческого банка и объекты в Белгород-Днестровском районе. В частности, в одном из многоэтажных домов частично повреждена квартира на 17-м этаже, а в другом – балкон квартиры на 15-м этаже. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших