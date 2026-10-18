Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації.

Що відомо про удар по Одесі?

На місці надзвичайної події одразу розгорнули роботу всі профільні та екстрені служби міста.

Рятувальники оперативно розпочали ліквідацію займання покрівлі, а медики надали невідкладну допомогу двом травмованим жителям будинку. Відомо, що поранення отримала дитина 13 – 14 років. Правоохоронці документують наслідки чергової ворожої атаки по цивільній інфраструктурі регіону.

Зазначимо, уночі 18 жовтня російські війська масовано атакували енергетичні об'єкти Одеської області, унаслідок чого близько 24 тисяч споживачів у різних районах регіону залишилися без електропостачання. Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи, обстежують пошкоджене обладнання та намагаються стабілізувати роботу мереж і відновити подачу електроенергії.

Що було відомо раніше?

У ніч на 16 жовтня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілів постраждали четверо людей, пошкоджень зазнали сім приватних будинків, об'єкт енергетики та підприємство з виробництва побутової продукції. Атаки спричинили масштабні пожежі, які вже вдалося загасити.

Уночі проти 15 жовтня російські війська пошкодили два багатоповерхові будинки, приміщення приватного підприємства, офісну будівлю комерційного банку та об’єкти в Білгород-Дністровському районі. Зокрема, в одній із багатоповерхівок частково пошкоджено квартиру на 17-му поверсі, а в іншій – балкон квартири на 15-му поверсі. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих