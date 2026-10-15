Про це повідомляє ДСНС.

Що відомо про наслідки атаки?

В Одеському районі частково пошкоджено квартиру на 17-му поверсі 21-поверхового будинку, а також балкон квартири на 15-му поверсі 25-поверхівки. В обох випадках обійшлося без постраждалих. У багатоповерхівці, куди росіяни влучили пізно ввечері, роботи з ліквідації наслідків уже завершили.

Також пошкоджень зазнали об’єкти в Білгород-Дністровському районі. Там горіла надвірна споруда для зберігання дров, а дах непрацюючого виробничого цеху було пошкоджено.

Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. До ліквідації наслідків російської атаки залучили понад 80 співробітників ДСНС.

В Одесі вночі також лунали сигнали повітряної тривоги, однак, за повідомленням місцевої влади, нових наслідків для міста не зафіксували. На місцях пошкоджень в області тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Нічна атака на Одещину / ДСНС

Нагадаємо, під атакою Росії вночі 15 жовтня опинилося і Рівне. Місто пережило кілька хвиль повітряних ударів. Під час тривоги вибухи лунали приблизно о 01:40, а повторні – близько 04:30.

Унаслідок атаки пошкоджено два будинки у приватному секторі міста. В одному з помешкань загорілася покрівля, однак рятувальники ліквідували пожежу. За інформацією голови Рівненської ОВА Олександра Коваля, загиблих і поранених немає.

Через пошкодження лінії електропередач частина Рівного та Рівненського району тимчасово залишилася без світла. Станом на ранок електропостачання в обласному центрі та частині району відновили.

Екстрені й комунальні служби продовжили роботу на місцях, де зафіксували наслідки російської атаки.