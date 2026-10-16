Відомо про постраждалих. Про це написав глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Які наслідки атаки?

В ОВА повідомили, що внаслідок російських атак по цивільній інфраструктурі Одещини станом на 8:48 постраждали 4 людини. Окрім того, пошкоджень зазнали 7 приватних будинків, обʼєкт енергетики та підприємство, що виготовляє побутову продукцію.

Атаки спричинили масштабні пожежі, які вдалось загасити. На місцях продовжують працювати відповідні служби.

У ДТЕК повідомили, що ворог атакував об’єкт компанії. На ранок після нічної атаки енергетики вже повернули світло для понад 33 тисяч родин. У ДТЕК підкреслили, що ремонти тривають, проте відновлення пошкодженого обладнання потребує часу.

Російський терор Одещини / Одеська ОВА

Також вранці 16 жовтня Росія запустила безпілотники на Луцьк. Після серії вибухів місто залишилось без електроенергії.