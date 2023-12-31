Капитан полиции Артем Грушко рассказал о спасательной операции, которая произошла после обстрела Одессы. Он и его коллеги, рискуя собственной жизнью, спасли жителей многоэтажки, пострадавшей от вражеской ракеты.

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"Живая стремянка" спасла жизнь

Артем Грушко, инспектор взвода спецназовцев, вспоминает, как он с коллегами и гражданскими создал "живую лестницу", чтобы добраться до пострадавших на балконе второго этажа. Люди стали друг на друга, чтобы спасти людей из-под завалов.

Это заслуга не одного человека, а целого коллектива. И я горд тем, что мы, хоть не профессиональные спасатели, а полицейские, впрочем, выполняли эту функцию уверенно, качественно и профессионально,

– сказал Грушко.

После окончания спасательной операции с улицы полицейские продолжили работу внутри здания, где высокая температура и завалы создавали дополнительные трудности. Они вывели из дома мужчину, вынесли на носилках пожилую женщину и продолжали прочесывать каждый этаж.

Мы быстро построили с ребятами план, сформировали группы, взяли ломы, кувалды, медицинские средства и пошли работать. Когда вошли в здание, внутри была так высока температура, что на мне плавилась кофта. Было тяжело дышать, но мы не сдавались.

Добавим, что сам президент нашего государства Владимир Зеленский отметил мужество и героизм Артема Грушка.

Спасательная операция людей в Одессе / Фото Нацполиции

Обратите внимание! Артем Грушко – капитан полиции, ранее служивший в Каховке, а после начала войны оказавшийся на захваченных врагом землях. После освобождения из оккупации Грушко защищал Украину в Николаевской и Херсонской областях, где принимал участие в эвакуации людей и животных под обстрелами.

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