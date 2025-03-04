Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что Одесса имеет источники генерации для критической инфраструктуры. По состоянию 8 часов утра 7000 абонентам вернули электроэнергию в дома.

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Какие детали атаки

Враг ударил по жилым помещениям, бизнес-центру. К сожалению, есть 4 раненых. У них переломы конечностей. Это люди, которые были в своих домах, а также один работник, который на момент атаки находился в бизнес-центре.

Тушение пожара от падения вражеских обломков на нескольких локациях осложнялось тем, что был повторный сигнал воздушной тревоги. Это не дало возможности спасателям сразу приступить к выполнению своих обязанностей,

– рассказал Сергей Братчук.

Но самое главное, что в результате атаки нет погибших. Системы противовоздушной обороны, мобильные огневые группы отработали очень хорошо. Они не позволили оккупантам осуществить свой замысел, потому что тогда последствия были бы значительно хуже.

В городе работают пункты несокрушимости, там можно получить соответствующую помощь. Также работает оперативный штаб, который определяет, какую компенсацию и какую поддержку необходимо предоставить одесситам, пострадавших от ночной вражеской атаки.

Работают все школы, детские сады, хотя 2 частных детсада были повреждены от обломков дронов-камикадзе.