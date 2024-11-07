Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера. В результате атаки на Одессу есть повреждения и пострадавший.

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Какие последствия атаки на Одессу

Кипер рассказал, что в ночь на 7 ноября Россия атаковала Одессу ударными БпЛА. В результате падения обломков в Хаджибейском районе был поврежден фасад и остекление 11-этажного жилого дома, 14 автомобилей и газопровод, к счастью, обошлось без возгорания. Также пострадало остекление двух пятиэтажек, расположенных рядом.

Последствия атаки на Одессу / Фото местных телеграмм-каналов

Обращений об отселении не поступало, потребности в пункте обогрева нет. На месте работают все соответствующие службы. Пострадал 30-летний мужчина, который получил легкие телесные повреждения – врачи оказали помощь на месте,

– сообщил Кипер.

Пять человек получили помощь от психологов ГСЧС. Правоохранители продолжают фиксировать последствия российской атаки против гражданского населения Одесской области.

Обратите внимание! На месте инцидента работает городской оперативный штаб, куда можно обратиться для оформления помощи на восстановление окон и дверей, а также получить консультацию по государственной программе еВідновлення.