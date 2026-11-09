Россия совершила атаку на Одессу: трое погибших и один тяжелораненый

Россия совершила атаку на инфраструктурный объект в Одессе / Getty Images
9 ноября российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Одессе. К сожалению, есть погибшие и пострадавший.
Как сообщил Сергей Лысак в телеграм-канале "Одесская МВА",
Что известно об ударе
Российский удар унес жизни трех человек.
Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата
Еще один человек получил серьезные травмы, медики пытаются спасти ему жизнь. Он сейчас находится в тяжелом состоянии.
Напомним, что утром 9 ноября также был нанесен прицельный удар FPV-дроном по автомобилю энергетиков в Сумах. Пострадали 3 человека.
Также Россия атаковала север Ровенской области. Под ударом оказались энергетика и бизнес.
Кроме того, ночью враг также обстрелял Кременчуг в Полтавской области. Россияне провели атаку на жилой массив и частное предприятие, вызвав пожары в нескольких местах.
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