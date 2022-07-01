Последний из таких террористических актов – ракеты по базам отдыха и жилому дому в Одесской области. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на такие действия агрессора и рассказал, что нужно Украине, чтобы такого больше не было.

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Террористическое государство Россия продолжает свою войну против мирного населения, нанося ночью ракетные удары по Одесской области, убивая десятки людей, в том числе детей,

– констатировал глава украинского МИД.

Он также призвал партнеров как можно скорее обеспечить Украину современными системами ПВО. Кулеба просит таким образом помочь нам спасти жизни и положить конец этой войне.

Россия 1 июля обстреляла Одесчину

Вражеские ракеты россияне выпустили по населенному пункту Сергеевка в Белгород-Днестровском районе. Российские оккупанты попали в многоэтажку и 2 базы отдыха. По состоянию на 15:56 1 июля пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире национального телемарафона сообщил, что уже есть 21 погибший человек. Среди них – погибший мальчик 12-ти лет. Впоследствии в ГСЧС подтвердили эту информацию. Там также уточнили, что количество пострадавших увеличилось до 39 человек.

В Одесской области 2 июля объявили днем траура по погибшим в Белгород-Днестровском районе. В регионе следует опустить государственные флаги на зданиях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Также нельзя проводить громкие массовые мероприятия в этот день.

Во время этого подлого обстрела россияне попали в детский реабилитационный центр в Одесской области. Учреждение принадлежит Молдове. Во время пандемии центр не работал, его работу собирались возобновить, но помешала война. Теперь там выбиты окна, есть погибшие и раненые работники.

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