Стало известно, что попали в детский реабилитационный центр. Учреждение принадлежит Молдове.

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После пандемии готовились к открытию

О том, что ракета попала в центр в Сергеевке, сообщила министр здравоохранения Молдовы Алла Немеренко. По ее словам, санаторий отремонтирован, с хорошими условиями для молдавских детей, имеющих проблемы со здоровьем. Детки могли воспользоваться услугами медицинской реабилитации на побережье Черного моря.

К сожалению, его деятельность прекратили на время пандемии, и мы только подготовили планы по восстановлению работы, а пришла война. После нападения Центр не сильно пострадал, только выбило окна,

– сообщила Немеренко.

Кроме того, 5 работников центра ранены, а один погиб. Все они жили в пострадавшем от обстрелов здании.

"Эти мирные люди сделали дни детей Молдовы красивее, с любовью и преданностью позаботились об их реабилитации и мы от всего сердца желаем им полного выздоровления. Семье погибшего коллеги выражаем глубокое соболезнование", – сказала министр.

Она также заметила, что нет ничего опаснее войны. Призвал людей Молдовы ценить то, что над их головами не летают ракеты. Ведь остальное можно исправить.

Последние новости об ударе по Одесской области

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире национального телемарафона сообщил, что к 15:56 уже есть 21 погибший человек. Среди них – погибший мальчик 12-ти лет. Число пострадавших не изменилось. Речь идет о 38 пострадавших. Под завалами надеются еще кого найти.

В ночь на 1 июля российская армия ракетами Х-22 попала по многоэтажке и 2 базам отдыха в Сергеевке, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Поэтому один подъезд жилого дома полностью разрушен. Разбор завалов продолжается. В Офисе Президента действия России назвали террором.

В то же время у самого агрессора выдались циничные и гнусные комментарии по этому поводу. Спикер и прихвостень Путина цинично сказал, что Россия якобы не стреляет по мирным объектам. Все в привычной для них риторике, когда человеческую жизнь приравнивают к нулю. Но ВСУ найдут каждого, кто пришел нас убивать.

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