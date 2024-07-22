Под прицелом оккупантов снова оказались гражданские объекты. В местной ОВА рассказали, каковы масштабы разрушений.

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Россия атаковала Одесскую область

Днем в понедельник, 22 июля, враг нанес ракетный удар по Одесской области.

Олег Кипер, глава местной ОВА, рассказал о последствиях атаки российского войска.

В результате удара частично разрушен фасад административного здания частного предприятия, складские помещения, повреждены гражданские автомобили,

– сообщил чиновник.

К счастью, обошлось без человеческих жертв и травм.



Последствия ракетного удара по Одесской области 22 июля / Фото Одесской ОВА



Враг нанес ракетный удар по Одесской области / Фото местной ОВА