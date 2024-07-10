Одной из пациенток, которую оперировали во время обстрела, была 13-летняя дочь Ларисы Волошиной. Ребенок на момент взрыва находился под наркозом. Женщина в эфире телемарафона рассказала подробности тех ужасных первых минут после удара.

Смотрите также Очень похоже на сбитый рейс МН17: как Россия пытается оправдаться за удар по "Охматдету"

"Куча дыма и ничего не видно"

По словам госпожи Ларисы, когда произошел взрыв, начало лететь стекло, двери, все, что было расположено на шестом этаже.

Сама женщина как раз подошла спросить у медперсонала, все ли хорошо, потому что ей казалось, что операция ее дочери длится слишком долго. И тут раздался взрыв.

Когда я подняла глаза, то было очень много стекла, на мне непосредственно. И я увидела в той стороне, где операционная – там куча дыма и ничего не видно. Я побежала туда, увидела, что ребенка как раз вывезли на каталке в коридор. И еще вынесли одну девочку, которой начали операцию. Положили моему ребенку на грудь эту девочку и предоставляли кислород такой помпой, не знаю, как она называется. Затем врачи сказали, что детей надо срочно спустить вниз,

– рассказывает пострадавшая.

По ее словам, врачи по очереди несли детей по стеклу, сносили их на первый этаж.

Через минут 10 после удара Лариса вместе с дочерью находились в кабинете МРТ. Медики заверили, что здесь очень толстые стены и будет безопаснее для всех.

Когда моя дочь открыла глаза, то она увидела, что я вся в крови. У меня рваные раны. И в ногах у нее врачи доделывали той девочке операцию,

– рассказывает женщина.

Пострадавшая говорит, что глаза 13-летней дочери были полны нечеловеческого страха. Она не понимала, где находится.

Она садится, видит, что ребенку делают какую-то манипуляцию. Я ей рассказываю, говорю, не волнуйся. Не двигай ногами, потому что в ногах у тебя лежат дети, которых надо спасти,

– вспоминает Лариса.

Женщина отметила поведениеврачей, которые работали очень сплоченно, не обращая внимание на собственные ранения.

Напомним, что жертвами обстрела Киева 8 июля стали более 30 человек, в частности два человека погибли в "Охматдете".