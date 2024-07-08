Ведущий с места событий Олег Белоусов рассказал 24 Каналу, что 9 июля в Киеве объявлен День траура. Разбор завалов продолжается до сих пор, привлечена тяжелая техника.

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Первые минуты после обстрела

По словам ведущего, российская минобороны традиционно обвиняет в ударе украинскую ПВО, которая якобы упала на больницу и уничтожила один из корпусов.

Однако украинские исследователи уже все проанализировали и доказали, что это была российская ракета Х-101,

– подчеркнул Белоусов.

В Киеве 9 июля уже объявили 9 июля Днем траура. В этот день будут приспущены все флаги на всех коммунальных зданиях города, также рекомендуется приспустить все государственные флаги. В городе будут запрещены любые развлекательные мероприятия.

Первые кадры после атаки на "Охматдет" / смотрите видео

Разбор завалов до сих пор продолжается. кареты скорой помощи поставляют медикаменты и оказывают необходимую помощь. На территорию больницы заехало большое количество тяжелой техники, людей туда не пускают.

Там остались только следователи, спасатели, медики и все необходимые службы,

– отметил ведущий.