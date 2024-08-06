Олег Голубченко, хирург из "Охматдета", который 8 июля стал целью российской атаки, высказался об упреках российской пропаганды о том, что фото с места удара якобы постановочные. Он отметил, что оккупанты, которые убили людей, начали глумиться над жертвами.

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Сначала его это шокировало

Говорится о том, что пропагандисты сразу после атаки начали распространять фейковое фото, на котором лицо похожее на него вымазывает красной жидкостью лицо в полицейской форме.

В то же время он тогда был в операционной.

Я сначала вообще очень удивился и на меня такая какая-то вот депрессия напала. Мой друг мне говорит – успокойся, это же смешно. Мы посмеялись, пошутили,

– рассказал хирург.

Он подчеркнул, что это – гадкая пропаганда России.

Само фото врача в белоснежной, но окровавленной форме облетело полосы всех мировых СМИ. Олег Голубченко помогал разбирать завалы разрушенной больницы, а в момент атаки делал операцию.

Известный пропагандистский телеграмм-канал выложил ролик, который впоследствии подхватили другие вражеские ресурсы. Россияне сразу начали разгонять много вбросов, якобы удар ракеты по "Охматдету" был чуть ли не постановкой.