Олег Голубченко, хірург із "Охматдиту", який 8 липня став ціллю російської атаки, висловився про закиди російської пропаганди про те, що фото з місця удару нібито постановочні. Він наголосив, що окупанти, які вбили людей, почали глумитися над жертвами.

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Спочатку його це шокувало

Мовиться про те, що пропагандисти одразу після атаки почали поширювати фейкове фото, на якому особу схожу на нього вимазує червоною рідиною особа у поліцейській формі.

Водночас він тоді був в операційній.

Я спочатку взагалі дуже здивувався і на мене така якась от депресія напала. Мій друг мені каже – заспокойся, це ж смішно. Ми посміялись, пожартували,

– розповів хірург.

Він підкреслив, що це – гидка пропаганда Росії.

Саме фото лікаря в білосніжній, але закривавленій формі облетіло шпальти всіх світових ЗМІ. Олег Голубченко допомагав розбирати завали зруйнованої лікарні, а в момент атаки робив операцію.

Відомий пропагандистський телеграм-канал виклав ролик, який згодом підхопили інші ворожі ресурси. Росіяни одразу почали розганяти багато вкидів, буцімто удар ракети по "Охматдиту" був ледве чи не постановкою.