Такое мнение 24 Каналу высказал советник председателя Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что глава Кремля в очередной раз пытался продемонстрировать безразличие на правила ведения войны. Его не волнует, сколько погибнет детей – один или пятеро.

Смотрите также Удар по "Охматдету": известно о первой детской смерти в результате атаки на больницу

Почему Россия хочет сесть за стол переговоров

По словам Подоляка, в международных правилах ведения войны указано, что нельзя наносить удары по объектам в больших или маленьких городах, где есть гражданское население; нельзя наносить удары в час пик, когда большое количество мирных жителей находятся на улице. Однако Путин совершает такие действия сознательно.

И что он таким образом хочет подчеркнуть? Это важнейший вывод. Не все его до конца понимают. Он очень просто говорит: "Я абсолютно сознательно иду на масштабное военное преступление – убиваю детей",

– сказал советник главы ОПУ.

То, что делает российский диктатор – это нарушение международного гуманитарного права и всех конвенций, это настоящий геноцид украинского народа. Путин рассчитывает не проиграть в российско-украинской войне. По его мнению, такой шанс увеличивается, ведь он пугает людей. Российский глава стремится избежать наказаний за совершенные преступления. Соответственно ему безразлично количество убитых детей.

Владимир Путин вроде бы посылает сигналы, в частности, своей стране. Во-первых, что Россия должна устоять и не проиграть. Во-вторых, сесть за стол переговоров. Как только это произойдет, то количество таких преступлений против Украины не будет иметь значения.

Путин ударом по "Охматдету" говорит: "Таким ударом мы шокируем не только Украину, но и другие страны, чтобы они дожали ее сесть за фейковый стол переговоров". Фейковый стол переговоров – это ключевая цель Путина. Он понимает, что как только туда сядет, то никаких юридических наказаний не будет,

– констатировал Михаил Подоляк.

Напомним, что на момент обстрела 8 июля в "Охматдете" находились 627 детей – некоторых выписали, некоторых перевели в другие больницы. Ранения держали 8 маленьких пациентов, погибли 2 человека, более 50 пострадали.